Токеномика Wrapped XRP (WXRP) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped XRP (WXRP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped XRP (WXRP) Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP. Официальный сайт: https://wrapped.com/ Купить WXRP сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped XRP (WXRP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped XRP (WXRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,04M $ 39,04M $ 39,04M Общее предложение: $ 17,95M $ 17,95M $ 17,95M Оборотное предложение: $ 17,95M $ 17,95M $ 17,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,04M $ 39,04M $ 39,04M Исторический максимум: $ 18,37 $ 18,37 $ 18,37 Исторический минимум: $ 0,124627 $ 0,124627 $ 0,124627 Текущая цена: $ 2,22 $ 2,22 $ 2,22 Узнайте больше о цене Wrapped XRP (WXRP)

Токеномика Wrapped XRP (WXRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped XRP (WXRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WXRP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WXRP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WXRP, изучите текущую цену WXRP!

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