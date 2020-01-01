Токеномика Wrapped XRP (WXRP)

Токеномика Wrapped XRP (WXRP)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped XRP (WXRP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wrapped XRP (WXRP)

Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum.

Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian.

Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.

Официальный сайт:
https://wrapped.com/

Токеномика и анализ цен Wrapped XRP (WXRP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped XRP (WXRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 39,04M
$ 39,04M$ 39,04M
Общее предложение:
$ 17,95M
$ 17,95M$ 17,95M
Оборотное предложение:
$ 17,95M
$ 17,95M$ 17,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 39,04M
$ 39,04M$ 39,04M
Исторический максимум:
$ 18,37
$ 18,37$ 18,37
Исторический минимум:
$ 0,124627
$ 0,124627$ 0,124627
Текущая цена:
$ 2,22
$ 2,22$ 2,22

Токеномика Wrapped XRP (WXRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped XRP (WXRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WXRP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WXRP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WXRP, изучите текущую цену WXRP!

Прогноз цены WXRP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.