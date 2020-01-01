Токеномика Wrapped QUIL (QUIL) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped QUIL (QUIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped QUIL (QUIL) Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal. Официальный сайт: https://quilibrium.com/ Whitepaper: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Купить QUIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped QUIL (QUIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped QUIL (QUIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,69M $ 31,69M $ 31,69M Общее предложение: $ 902,29M $ 902,29M $ 902,29M Оборотное предложение: $ 902,29M $ 902,29M $ 902,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,69M $ 31,69M $ 31,69M Исторический максимум: $ 0,451419 $ 0,451419 $ 0,451419 Исторический минимум: $ 0,01713112 $ 0,01713112 $ 0,01713112 Текущая цена: $ 0,03512564 $ 0,03512564 $ 0,03512564 Узнайте больше о цене Wrapped QUIL (QUIL)

Токеномика Wrapped QUIL (QUIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped QUIL (QUIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUIL, изучите текущую цену QUIL!

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