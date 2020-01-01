Токеномика Wrapped Mantle (WMNT) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped Mantle (WMNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped Mantle (WMNT) Официальный сайт: https://www.mantle.xyz/ Whitepaper: https://docs.mantle.xyz/network/introduction/overview Купить WMNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped Mantle (WMNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped Mantle (WMNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,36M $ 13,36M $ 13,36M Общее предложение: $ 22,73M $ 22,73M $ 22,73M Оборотное предложение: $ 22,73M $ 22,73M $ 22,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,36M $ 13,36M $ 13,36M Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: $ 0,306494 $ 0,306494 $ 0,306494 Текущая цена: $ 0,587791 $ 0,587791 $ 0,587791 Узнайте больше о цене Wrapped Mantle (WMNT)

Токеномика Wrapped Mantle (WMNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped Mantle (WMNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WMNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WMNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WMNT, изучите текущую цену WMNT!

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