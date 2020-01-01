Токеномика Winter Arc (WINTER) Откройте для себя ключевую информацию о Winter Arc (WINTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Winter Arc (WINTER) Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Официальный сайт: https://winterarcsol.com/ Купить WINTER сейчас!

Токеномика и анализ цен Winter Arc (WINTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Winter Arc (WINTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 200,67K $ 200,67K $ 200,67K Общее предложение: $ 972,47M $ 972,47M $ 972,47M Оборотное предложение: $ 972,47M $ 972,47M $ 972,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 200,67K $ 200,67K $ 200,67K Исторический максимум: $ 0,02920174 $ 0,02920174 $ 0,02920174 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00020635 $ 0,00020635 $ 0,00020635 Узнайте больше о цене Winter Arc (WINTER)

Токеномика Winter Arc (WINTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Winter Arc (WINTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WINTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WINTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WINTER, изучите текущую цену WINTER!

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