Токеномика Wild Goat Coin (WGC) Откройте для себя ключевую информацию о Wild Goat Coin (WGC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wild Goat Coin (WGC) Wild Goat Coin (WGC) is an internet-native, fixed-supply digital currency designed for use across decentralized ecosystems. Originally launched as a memecoin and digital collectible, WGC has evolved into an omnichain currency protocol, supporting seamless movement across 28+ blockchain networks via LayerZero and Superchain ERC-20. The project aims to create an open, permissionless currency that prioritizes accessibility, composability, and decentralization. Официальный сайт: https://www.wildgoatcoin.com/ Купить WGC сейчас!

Токеномика и анализ цен Wild Goat Coin (WGC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wild Goat Coin (WGC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 191,51K $ 191,51K $ 191,51K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 191,51K $ 191,51K $ 191,51K Исторический максимум: $ 0,00135352 $ 0,00135352 $ 0,00135352 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Wild Goat Coin (WGC)

Токеномика Wild Goat Coin (WGC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wild Goat Coin (WGC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WGC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WGC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WGC, изучите текущую цену WGC!

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