Токеномика Wild Forest Token (WF) Откройте для себя ключевую информацию о Wild Forest Token (WF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wild Forest Token (WF) Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress. Официальный сайт: https://playwildforest.io/ Whitepaper: https://wildforest.gitbook.io/whitepaper Купить WF сейчас!

Токеномика и анализ цен Wild Forest Token (WF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wild Forest Token (WF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 131,88K $ 131,88K $ 131,88K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 55,77M $ 55,77M $ 55,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,36M $ 2,36M $ 2,36M Исторический максимум: $ 0,079021 $ 0,079021 $ 0,079021 Исторический минимум: $ 0,00217244 $ 0,00217244 $ 0,00217244 Текущая цена: $ 0,0023636 $ 0,0023636 $ 0,0023636 Узнайте больше о цене Wild Forest Token (WF)

Токеномика Wild Forest Token (WF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wild Forest Token (WF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WF, изучите текущую цену WF!

Прогноз цены WF Хотите узнать, куда может двигаться WF? Наша страница прогноза цены WF объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WF прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!