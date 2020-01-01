Токеномика WigoSwap (WIGO)

Токеномика WigoSwap (WIGO)

Откройте для себя ключевую информацию о WigoSwap (WIGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WigoSwap (WIGO)

WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.

Официальный сайт:
https://wigoswap.io/
Whitepaper:
https://docs.wigoswap.io/

Токеномика и анализ цен WigoSwap (WIGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WigoSwap (WIGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 411,02K
$ 411,02K$ 411,02K
Общее предложение:
$ 1,79B
$ 1,79B$ 1,79B
Оборотное предложение:
$ 1,79B
$ 1,79B$ 1,79B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 411,03K
$ 411,03K$ 411,03K
Исторический максимум:
$ 0,0285438
$ 0,0285438$ 0,0285438
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00022903
$ 0,00022903$ 0,00022903

Токеномика WigoSwap (WIGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WigoSwap (WIGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WIGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WIGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIGO, изучите текущую цену WIGO!

Прогноз цены WIGO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.