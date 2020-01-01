Токеномика WigoSwap (WIGO) Откройте для себя ключевую информацию о WigoSwap (WIGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WigoSwap (WIGO) WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network. Официальный сайт: https://wigoswap.io/ Whitepaper: https://docs.wigoswap.io/ Купить WIGO сейчас!

Токеномика и анализ цен WigoSwap (WIGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WigoSwap (WIGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 411,02K $ 411,02K $ 411,02K Общее предложение: $ 1,79B $ 1,79B $ 1,79B Оборотное предложение: $ 1,79B $ 1,79B $ 1,79B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 411,03K $ 411,03K $ 411,03K Исторический максимум: $ 0,0285438 $ 0,0285438 $ 0,0285438 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022903 $ 0,00022903 $ 0,00022903 Узнайте больше о цене WigoSwap (WIGO)

Токеномика WigoSwap (WIGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WigoSwap (WIGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIGO, изучите текущую цену WIGO!

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