Токеномика WibWob (WIBWOB)

Токеномика WibWob (WIBWOB)

Откройте для себя ключевую информацию о WibWob (WIBWOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WibWob (WIBWOB)

WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world.

This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji.

WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools.

WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.

Официальный сайт:
https://www.wibwob.ai/

Токеномика и анализ цен WibWob (WIBWOB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WibWob (WIBWOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,70K
$ 19,70K$ 19,70K
Общее предложение:
$ 982,47M
$ 982,47M$ 982,47M
Оборотное предложение:
$ 982,47M
$ 982,47M$ 982,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,70K
$ 19,70K$ 19,70K
Исторический максимум:
$ 0,01022897
$ 0,01022897$ 0,01022897
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика WibWob (WIBWOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WibWob (WIBWOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WIBWOB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WIBWOB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIBWOB, изучите текущую цену WIBWOB!

Прогноз цены WIBWOB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.