Токеномика WibWob (WIBWOB) Откройте для себя ключевую информацию о WibWob (WIBWOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WibWob (WIBWOB) WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website. Официальный сайт: https://www.wibwob.ai/ Купить WIBWOB сейчас!

Токеномика и анализ цен WibWob (WIBWOB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WibWob (WIBWOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,70K $ 19,70K $ 19,70K Общее предложение: $ 982,47M $ 982,47M $ 982,47M Оборотное предложение: $ 982,47M $ 982,47M $ 982,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,70K $ 19,70K $ 19,70K Исторический максимум: $ 0,01022897 $ 0,01022897 $ 0,01022897 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене WibWob (WIBWOB)

Токеномика WibWob (WIBWOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WibWob (WIBWOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIBWOB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIBWOB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIBWOB, изучите текущую цену WIBWOB!

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