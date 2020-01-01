Токеномика WELL3 ($WELL)

Токеномика WELL3 ($WELL)

Откройте для себя ключевую информацию о WELL3 ($WELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WELL3 ($WELL)

WELLAIOS, the next-gen AI Operating System Decentralized AIOS is a next-gen AI Operating System (AIOS) that works across different platforms, devices, and industries. It lets anyone create, deploy, and manage AI agents—no coding needed. With decentralized governance and token-based ownership, users stay in control, not big corporations. Developers can contribute AI tools and knowledge while earning rewards, creating a fully open and scalable AI ecosystem.

Официальный сайт:
https://well.eco/

Токеномика и анализ цен WELL3 ($WELL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WELL3 ($WELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,45M
$ 1,45M$ 1,45M
Общее предложение:
$ 42,00B
$ 42,00B$ 42,00B
Оборотное предложение:
$ 6,58B
$ 6,58B$ 6,58B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,24M
$ 9,24M$ 9,24M
Исторический максимум:
$ 0,00279651
$ 0,00279651$ 0,00279651
Исторический минимум:
$ 0,00014115
$ 0,00014115$ 0,00014115
Текущая цена:
$ 0,00021972
$ 0,00021972$ 0,00021972

Токеномика WELL3 ($WELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WELL3 ($WELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $WELL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $WELL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $WELL, изучите текущую цену $WELL!

Прогноз цены $WELL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.