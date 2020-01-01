Токеномика WELL3 ($WELL) Откройте для себя ключевую информацию о WELL3 ($WELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WELL3 ($WELL) WELLAIOS, the next-gen AI Operating System Decentralized AIOS is a next-gen AI Operating System (AIOS) that works across different platforms, devices, and industries. It lets anyone create, deploy, and manage AI agents—no coding needed. With decentralized governance and token-based ownership, users stay in control, not big corporations. Developers can contribute AI tools and knowledge while earning rewards, creating a fully open and scalable AI ecosystem. Официальный сайт: https://well.eco/ Купить $WELL сейчас!

Токеномика и анализ цен WELL3 ($WELL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WELL3 ($WELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,45M $ 1,45M $ 1,45M Общее предложение: $ 42,00B $ 42,00B $ 42,00B Оборотное предложение: $ 6,58B $ 6,58B $ 6,58B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,24M $ 9,24M $ 9,24M Исторический максимум: $ 0,00279651 $ 0,00279651 $ 0,00279651 Исторический минимум: $ 0,00014115 $ 0,00014115 $ 0,00014115 Текущая цена: $ 0,00021972 $ 0,00021972 $ 0,00021972 Узнайте больше о цене WELL3 ($WELL)

Токеномика WELL3 ($WELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WELL3 ($WELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $WELL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $WELL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $WELL, изучите текущую цену $WELL!

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