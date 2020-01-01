Токеномика Weird Medieval Memes (WMM) Откройте для себя ключевую информацию о Weird Medieval Memes (WMM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Weird Medieval Memes (WMM) Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes. Официальный сайт: https://www.medievalmemes.ai Купить WMM сейчас!

Токеномика и анализ цен Weird Medieval Memes (WMM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Weird Medieval Memes (WMM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 377,29K $ 377,29K $ 377,29K Общее предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Оборотное предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 377,29K $ 377,29K $ 377,29K Исторический максимум: $ 0,02825946 $ 0,02825946 $ 0,02825946 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00037931 $ 0,00037931 $ 0,00037931 Узнайте больше о цене Weird Medieval Memes (WMM)

Токеномика Weird Medieval Memes (WMM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Weird Medieval Memes (WMM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WMM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WMM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WMM, изучите текущую цену WMM!

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