Токеномика Weedcoin (WEEDCOIN)

Токеномика Weedcoin (WEEDCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Weedcoin (WEEDCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Weedcoin (WEEDCOIN)

A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token.

Официальный сайт:
https://weedcoinog.com/
Whitepaper:
https://weedcoinog.com/

Токеномика и анализ цен Weedcoin (WEEDCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Weedcoin (WEEDCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 276,27K
$ 276,27K$ 276,27K
Общее предложение:
$ 999,60M
$ 999,60M$ 999,60M
Оборотное предложение:
$ 999,60M
$ 999,60M$ 999,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 276,27K
$ 276,27K$ 276,27K
Исторический максимум:
$ 0,00271639
$ 0,00271639$ 0,00271639
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00027673
$ 0,00027673$ 0,00027673

Токеномика Weedcoin (WEEDCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Weedcoin (WEEDCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WEEDCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WEEDCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEEDCOIN, изучите текущую цену WEEDCOIN!

Прогноз цены WEEDCOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.