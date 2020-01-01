Токеномика Weedcoin (WEEDCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Weedcoin (WEEDCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Weedcoin (WEEDCOIN) A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token. Официальный сайт: https://weedcoinog.com/ Whitepaper: https://weedcoinog.com/ Купить WEEDCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Weedcoin (WEEDCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Weedcoin (WEEDCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 276,27K $ 276,27K $ 276,27K Общее предложение: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M Оборотное предложение: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 276,27K $ 276,27K $ 276,27K Исторический максимум: $ 0,00271639 $ 0,00271639 $ 0,00271639 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00027673 $ 0,00027673 $ 0,00027673 Узнайте больше о цене Weedcoin (WEEDCOIN)

Токеномика Weedcoin (WEEDCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Weedcoin (WEEDCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WEEDCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WEEDCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEEDCOIN, изучите текущую цену WEEDCOIN!

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