Токеномика Wecan (WECAN) Откройте для себя ключевую информацию о Wecan (WECAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wecan (WECAN) We tokenize data on a blockchain for auditability, time-stamping, rewards and secure sharing. Официальный сайт: https://wecangroup.ch/ Whitepaper: https://wecangroup.ch/wp-content/uploads/2023/09/WecanGroup-WhitePaper_version-1-4.pdf Купить WECAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Wecan (WECAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wecan (WECAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,70M $ 5,70M $ 5,70M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,72B $ 1,72B $ 1,72B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,62M $ 6,62M $ 6,62M Исторический максимум: $ 0,01387676 $ 0,01387676 $ 0,01387676 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00330751 $ 0,00330751 $ 0,00330751 Узнайте больше о цене Wecan (WECAN)

Токеномика Wecan (WECAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wecan (WECAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WECAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WECAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WECAN, изучите текущую цену WECAN!

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