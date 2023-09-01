Токеномика Wecan (WECAN)

Токеномика Wecan (WECAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Wecan (WECAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Wecan (WECAN)

We tokenize data on a blockchain for auditability, time-stamping, rewards and secure sharing.

Официальный сайт:
https://wecangroup.ch/
Whitepaper:
https://wecangroup.ch/wp-content/uploads/2023/09/WecanGroup-WhitePaper_version-1-4.pdf

Токеномика и анализ цен Wecan (WECAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wecan (WECAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,70M
$ 5,70M$ 5,70M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 1,72B
$ 1,72B$ 1,72B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,62M
$ 6,62M$ 6,62M
Исторический максимум:
$ 0,01387676
$ 0,01387676$ 0,01387676
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00330751
$ 0,00330751$ 0,00330751

Токеномика Wecan (WECAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wecan (WECAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WECAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WECAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WECAN, изучите текущую цену WECAN!

Прогноз цены WECAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.