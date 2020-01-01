Токеномика Web 3 Dollar (USD3)

Токеномика Web 3 Dollar (USD3)

Откройте для себя ключевую информацию о Web 3 Dollar (USD3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Web 3 Dollar (USD3)

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers.

The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

Официальный сайт:
https://app.reserve.org/ethereum/token/0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378/overview

Токеномика и анализ цен Web 3 Dollar (USD3)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Web 3 Dollar (USD3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,89M
$ 49,89M$ 49,89M
Общее предложение:
$ 47,42M
$ 47,42M$ 47,42M
Оборотное предложение:
$ 47,42M
$ 47,42M$ 47,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 49,89M
$ 49,89M$ 49,89M
Исторический максимум:
$ 1,17
$ 1,17$ 1,17
Исторический минимум:
$ 0,939075
$ 0,939075$ 0,939075
Текущая цена:
$ 1,052
$ 1,052$ 1,052

Токеномика Web 3 Dollar (USD3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Web 3 Dollar (USD3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USD3, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USD3.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USD3, изучите текущую цену USD3!

Прогноз цены USD3

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.