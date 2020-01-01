Токеномика Web 3 Dollar (USD3) Откройте для себя ключевую информацию о Web 3 Dollar (USD3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Web 3 Dollar (USD3) USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables. Официальный сайт: https://app.reserve.org/ethereum/token/0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378/overview Купить USD3 сейчас!

Токеномика и анализ цен Web 3 Dollar (USD3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Web 3 Dollar (USD3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,89M $ 49,89M $ 49,89M Общее предложение: $ 47,42M $ 47,42M $ 47,42M Оборотное предложение: $ 47,42M $ 47,42M $ 47,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,89M $ 49,89M $ 49,89M Исторический максимум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Исторический минимум: $ 0,939075 $ 0,939075 $ 0,939075 Текущая цена: $ 1,052 $ 1,052 $ 1,052 Узнайте больше о цене Web 3 Dollar (USD3)

Токеномика Web 3 Dollar (USD3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Web 3 Dollar (USD3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USD3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USD3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USD3, изучите текущую цену USD3!

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