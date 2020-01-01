Токеномика Warthog (WART) Откройте для себя ключевую информацию о Warthog (WART), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Warthog (WART) Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source. Официальный сайт: https://www.warthog.network/ Whitepaper: https://www.warthog.network/ Купить WART сейчас!

Токеномика и анализ цен Warthog (WART) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Warthog (WART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,67M $ 1,67M $ 1,67M Общее предложение: $ 9,47M $ 9,47M $ 9,47M Оборотное предложение: $ 9,47M $ 9,47M $ 9,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,67M $ 1,67M $ 1,67M Исторический максимум: $ 1,43 $ 1,43 $ 1,43 Исторический минимум: $ 0,075344 $ 0,075344 $ 0,075344 Текущая цена: $ 0,176579 $ 0,176579 $ 0,176579 Узнайте больше о цене Warthog (WART)

Токеномика Warthog (WART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Warthog (WART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WART, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WART. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WART, изучите текущую цену WART!

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