Токеномика WAP (WAP) Откройте для себя ключевую информацию о WAP (WAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WAP (WAP) Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one! Официальный сайт: https://www.wapcoin.wtf/ Купить WAP сейчас!

Токеномика и анализ цен WAP (WAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WAP (WAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 115,69K $ 115,69K $ 115,69K Общее предложение: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M Оборотное предложение: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 115,69K $ 115,69K $ 115,69K Исторический максимум: $ 0,03862221 $ 0,03862221 $ 0,03862221 Исторический минимум: $ 0,00003327 $ 0,00003327 $ 0,00003327 Текущая цена: $ 0,00011568 $ 0,00011568 $ 0,00011568 Узнайте больше о цене WAP (WAP)

Токеномика WAP (WAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WAP (WAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAP, изучите текущую цену WAP!

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