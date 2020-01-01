Токеномика Waka Flocka (FLOCKA) Откройте для себя ключевую информацию о Waka Flocka (FLOCKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Waka Flocka (FLOCKA) Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry. Официальный сайт: https://flockaonsol.fun Купить FLOCKA сейчас!

Токеномика и анализ цен Waka Flocka (FLOCKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Waka Flocka (FLOCKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 332,80K $ 332,80K $ 332,80K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 332,80K $ 332,80K $ 332,80K Исторический максимум: $ 0,00293193 $ 0,00293193 $ 0,00293193 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00033454 $ 0,00033454 $ 0,00033454 Узнайте больше о цене Waka Flocka (FLOCKA)

Токеномика Waka Flocka (FLOCKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Waka Flocka (FLOCKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLOCKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLOCKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLOCKA, изучите текущую цену FLOCKA!

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