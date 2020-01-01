Токеномика WAI Combinator by Virtuals (WAI)

Токеномика WAI Combinator by Virtuals (WAI)

Откройте для себя ключевую информацию о WAI Combinator by Virtuals (WAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WAI Combinator by Virtuals (WAI)

Официальный сайт:
https://app.virtuals.io/virtuals/3597

Токеномика и анализ цен WAI Combinator by Virtuals (WAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WAI Combinator by Virtuals (WAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,62M
$ 1,62M$ 1,62M
Общее предложение:
$ 999,37M
$ 999,37M$ 999,37M
Оборотное предложение:
$ 999,37M
$ 999,37M$ 999,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,62M
$ 1,62M$ 1,62M
Исторический максимум:
$ 0,04281328
$ 0,04281328$ 0,04281328
Исторический минимум:
$ 0,00029596
$ 0,00029596$ 0,00029596
Текущая цена:
$ 0,00161983
$ 0,00161983$ 0,00161983

Токеномика WAI Combinator by Virtuals (WAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WAI Combinator by Virtuals (WAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAI, изучите текущую цену WAI!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.