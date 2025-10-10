Токеномика WachAI (WACH) Откройте для себя ключевую информацию о WachAI (WACH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен WachAI (WACH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WachAI (WACH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 770,96K Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: $ 514,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,50M Исторический максимум: $ 0,0086231 Исторический минимум: $ 0,0012978 Текущая цена: $ 0,00149811

Информация о WachAI (WACH) WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale Официальный сайт: https://wach.ai/

Токеномика WachAI (WACH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WachAI (WACH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WACH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WACH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WACH, изучите текущую цену WACH!

