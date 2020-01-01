Токеномика Virtu by Virtuals (VIRTU) Откройте для себя ключевую информацию о Virtu by Virtuals (VIRTU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Virtu by Virtuals (VIRTU) Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Официальный сайт: https://virtuai.ink/ Купить VIRTU сейчас!

Токеномика и анализ цен Virtu by Virtuals (VIRTU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Virtu by Virtuals (VIRTU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 271,95K $ 271,95K $ 271,95K Общее предложение: $ 998,68M $ 998,68M $ 998,68M Оборотное предложение: $ 998,68M $ 998,68M $ 998,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 271,95K $ 271,95K $ 271,95K Исторический максимум: $ 0,01073685 $ 0,01073685 $ 0,01073685 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0002723 $ 0,0002723 $ 0,0002723 Узнайте больше о цене Virtu by Virtuals (VIRTU)

Токеномика Virtu by Virtuals (VIRTU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Virtu by Virtuals (VIRTU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIRTU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIRTU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIRTU, изучите текущую цену VIRTU!

Прогноз цены VIRTU Хотите узнать, куда может двигаться VIRTU? Наша страница прогноза цены VIRTU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VIRTU прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!