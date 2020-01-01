Токеномика Vestra DAO (VSTR) Откройте для себя ключевую информацию о Vestra DAO (VSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vestra DAO (VSTR) VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem. Официальный сайт: https://vestradao.com/ Whitepaper: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf Купить VSTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Vestra DAO (VSTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vestra DAO (VSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,73M $ 10,73M $ 10,73M Общее предложение: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Оборотное предложение: $ 1,39B $ 1,39B $ 1,39B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 386,78M $ 386,78M $ 386,78M Исторический максимум: $ 0,01653066 $ 0,01653066 $ 0,01653066 Исторический минимум: $ 0,00143796 $ 0,00143796 $ 0,00143796 Текущая цена: $ 0,00773268 $ 0,00773268 $ 0,00773268 Узнайте больше о цене Vestra DAO (VSTR)

Токеномика Vestra DAO (VSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vestra DAO (VSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VSTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VSTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VSTR, изучите текущую цену VSTR!

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