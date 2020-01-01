Токеномика Vertical AI (VERTAI) Откройте для себя ключевую информацию о Vertical AI (VERTAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vertical AI (VERTAI) Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting. Официальный сайт: https://www.verticalstudio.ai/ Whitepaper: https://docs.verticalstudio.ai/ Купить VERTAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Vertical AI (VERTAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vertical AI (VERTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,93M $ 19,93M $ 19,93M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,93M $ 19,93M $ 19,93M Исторический максимум: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Исторический минимум: $ 0,014562 $ 0,014562 $ 0,014562 Текущая цена: $ 0,199292 $ 0,199292 $ 0,199292 Узнайте больше о цене Vertical AI (VERTAI)

Токеномика Vertical AI (VERTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vertical AI (VERTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VERTAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VERTAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VERTAI, изучите текущую цену VERTAI!

Прогноз цены VERTAI Хотите узнать, куда может двигаться VERTAI? Наша страница прогноза цены VERTAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VERTAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!