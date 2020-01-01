Токеномика Vendetta (VDT) Откройте для себя ключевую информацию о Vendetta (VDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vendetta (VDT) Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio. Официальный сайт: https://www.vendettagames.ai Whitepaper: https://vendettagame.gitbook.io/vendetta-games-lite-paper/group-1/introduction Купить VDT сейчас!

Токеномика и анализ цен Vendetta (VDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vendetta (VDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,70K $ 55,70K $ 55,70K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 12,59M $ 12,59M $ 12,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 442,40K $ 442,40K $ 442,40K Исторический максимум: $ 0,537905 $ 0,537905 $ 0,537905 Исторический минимум: $ 0,00436348 $ 0,00436348 $ 0,00436348 Текущая цена: $ 0,00442398 $ 0,00442398 $ 0,00442398 Узнайте больше о цене Vendetta (VDT)

Токеномика Vendetta (VDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vendetta (VDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VDT, изучите текущую цену VDT!

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