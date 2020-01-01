Токеномика Vendetta (VDT)

Токеномика Vendetta (VDT)

Откройте для себя ключевую информацию о Vendetta (VDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vendetta (VDT)

Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio.

Официальный сайт:
https://www.vendettagames.ai
Whitepaper:
https://vendettagame.gitbook.io/vendetta-games-lite-paper/group-1/introduction

Токеномика и анализ цен Vendetta (VDT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vendetta (VDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 55,70K
$ 55,70K$ 55,70K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 12,59M
$ 12,59M$ 12,59M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 442,40K
$ 442,40K$ 442,40K
Исторический максимум:
$ 0,537905
$ 0,537905$ 0,537905
Исторический минимум:
$ 0,00436348
$ 0,00436348$ 0,00436348
Текущая цена:
$ 0,00442398
$ 0,00442398$ 0,00442398

Токеномика Vendetta (VDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vendetta (VDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VDT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VDT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VDT, изучите текущую цену VDT!

Прогноз цены VDT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.