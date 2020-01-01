Токеномика VelasPad (VLXPAD) Откройте для себя ключевую информацию о VelasPad (VLXPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VelasPad (VLXPAD) The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC. Официальный сайт: https://velaspad.io/ Купить VLXPAD сейчас!

Токеномика и анализ цен VelasPad (VLXPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VelasPad (VLXPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 879.74K $ 879.74K $ 879.74K Общее предложение: $ 433.72M $ 433.72M $ 433.72M Оборотное предложение: $ 433.72M $ 433.72M $ 433.72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 879.74K $ 879.74K $ 879.74K Исторический максимум: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00202836 $ 0.00202836 $ 0.00202836 Узнайте больше о цене VelasPad (VLXPAD)

Токеномика VelasPad (VLXPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VelasPad (VLXPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VLXPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VLXPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VLXPAD, изучите текущую цену VLXPAD!

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