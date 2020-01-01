Токеномика Vega Protocol (VEGA) Откройте для себя ключевую информацию о Vega Protocol (VEGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vega Protocol (VEGA) Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges. Официальный сайт: https://vega.xyz/ Купить VEGA сейчас!

Токеномика и анализ цен Vega Protocol (VEGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vega Protocol (VEGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 155,97K $ 155,97K $ 155,97K Общее предложение: $ 65,00M $ 65,00M $ 65,00M Оборотное предложение: $ 62,05M $ 62,05M $ 62,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 163,39K $ 163,39K $ 163,39K Исторический максимум: $ 23,93 $ 23,93 $ 23,93 Исторический минимум: $ 0,00104556 $ 0,00104556 $ 0,00104556 Текущая цена: $ 0,00251377 $ 0,00251377 $ 0,00251377 Узнайте больше о цене Vega Protocol (VEGA)

Токеномика Vega Protocol (VEGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vega Protocol (VEGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VEGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VEGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VEGA, изучите текущую цену VEGA!

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