Токеномика veDAO (WEVE) Откройте для себя ключевую информацию о veDAO (WEVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о veDAO (WEVE) veDAO is an experiment with a single purpose: capture enough TVL to qualify as a top 20 project on Fantom, meeting the snapshot requirements to receive one of Andre Cronje’s ve3 NFTs. Официальный сайт: https://www.vedao.io/ Купить WEVE сейчас!

Токеномика и анализ цен veDAO (WEVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене veDAO (WEVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,84K $ 10,84K $ 10,84K Общее предложение: $ 434,75M $ 434,75M $ 434,75M Оборотное предложение: $ 297,51M $ 297,51M $ 297,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,84K $ 15,84K $ 15,84K Исторический максимум: $ 0,404308 $ 0,404308 $ 0,404308 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене veDAO (WEVE)

Токеномика veDAO (WEVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики veDAO (WEVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WEVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WEVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEVE, изучите текущую цену WEVE!

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