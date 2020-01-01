Токеномика Vector ETH (VETH) Откройте для себя ключевую информацию о Vector ETH (VETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vector ETH (VETH) Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking. Официальный сайт: https://www.vectorreserve.com/ Whitepaper: https://vector-reserve.gitbook.io/vector-reserve/introduction/what-is-vector-reserve Купить VETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Vector ETH (VETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vector ETH (VETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 91,79K $ 91,79K $ 91,79K Общее предложение: $ 37,72 $ 37,72 $ 37,72 Оборотное предложение: $ 37,72 $ 37,72 $ 37,72 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 91,79K $ 91,79K $ 91,79K Исторический максимум: $ 4 082,41 $ 4 082,41 $ 4 082,41 Исторический минимум: $ 1 584,91 $ 1 584,91 $ 1 584,91 Текущая цена: $ 2 433,68 $ 2 433,68 $ 2 433,68 Узнайте больше о цене Vector ETH (VETH)

Токеномика Vector ETH (VETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vector ETH (VETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VETH, изучите текущую цену VETH!

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