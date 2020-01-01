Токеномика Value DeFi (VALUE) Откройте для себя ключевую информацию о Value DeFi (VALUE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Value DeFi (VALUE) The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns. Официальный сайт: https://valuedefi.io/ Купить VALUE сейчас!

Токеномика и анализ цен Value DeFi (VALUE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Value DeFi (VALUE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 85,38K $ 85,38K $ 85,38K Общее предложение: $ 4,82M $ 4,82M $ 4,82M Оборотное предложение: $ 4,82M $ 4,82M $ 4,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,46K $ 85,46K $ 85,46K Исторический максимум: $ 46,9 $ 46,9 $ 46,9 Исторический минимум: $ 0,00704948 $ 0,00704948 $ 0,00704948 Текущая цена: $ 0,01772063 $ 0,01772063 $ 0,01772063 Узнайте больше о цене Value DeFi (VALUE)

Токеномика Value DeFi (VALUE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Value DeFi (VALUE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VALUE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VALUE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VALUE, изучите текущую цену VALUE!

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