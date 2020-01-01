Токеномика Value DeFi (VALUE)

Токеномика Value DeFi (VALUE)

Откройте для себя ключевую информацию о Value DeFi (VALUE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Value DeFi (VALUE)

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

Официальный сайт:
https://valuedefi.io/

Токеномика и анализ цен Value DeFi (VALUE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Value DeFi (VALUE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 85,38K
$ 85,38K$ 85,38K
Общее предложение:
$ 4,82M
$ 4,82M$ 4,82M
Оборотное предложение:
$ 4,82M
$ 4,82M$ 4,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 85,46K
$ 85,46K$ 85,46K
Исторический максимум:
$ 46,9
$ 46,9$ 46,9
Исторический минимум:
$ 0,00704948
$ 0,00704948$ 0,00704948
Текущая цена:
$ 0,01772063
$ 0,01772063$ 0,01772063

Токеномика Value DeFi (VALUE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Value DeFi (VALUE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VALUE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VALUE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VALUE, изучите текущую цену VALUE!

Прогноз цены VALUE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.