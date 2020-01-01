Токеномика Validity (VAL)

Токеномика Validity (VAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Validity (VAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Validity (VAL)

Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain.

Официальный сайт:
https://validitytech.com/

Токеномика и анализ цен Validity (VAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Validity (VAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,14M
$ 3,14M$ 3,14M
Общее предложение:
$ 9,00M
$ 9,00M$ 9,00M
Оборотное предложение:
$ 5,38M
$ 5,38M$ 5,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,26M
$ 5,26M$ 5,26M
Исторический максимум:
$ 19,02
$ 19,02$ 19,02
Исторический минимум:
$ 0,00783037
$ 0,00783037$ 0,00783037
Текущая цена:
$ 0,584131
$ 0,584131$ 0,584131

Токеномика Validity (VAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Validity (VAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAL, изучите текущую цену VAL!

Прогноз цены VAL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.