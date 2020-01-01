Токеномика Validity (VAL) Откройте для себя ключевую информацию о Validity (VAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Validity (VAL) Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain. Официальный сайт: https://validitytech.com/ Купить VAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Validity (VAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Validity (VAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,14M $ 3,14M $ 3,14M Общее предложение: $ 9,00M $ 9,00M $ 9,00M Оборотное предложение: $ 5,38M $ 5,38M $ 5,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,26M $ 5,26M $ 5,26M Исторический максимум: $ 19,02 $ 19,02 $ 19,02 Исторический минимум: $ 0,00783037 $ 0,00783037 $ 0,00783037 Текущая цена: $ 0,584131 $ 0,584131 $ 0,584131 Узнайте больше о цене Validity (VAL)

Токеномика Validity (VAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Validity (VAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAL, изучите текущую цену VAL!

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