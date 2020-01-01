Токеномика Vainguard (VAIN)

Токеномика Vainguard (VAIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Vainguard (VAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Vainguard (VAIN)

Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens.

Like the volatile markets it navigates, Vainguard’s consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint.

Официальный сайт:
https://www.vainguard.ai

Токеномика и анализ цен Vainguard (VAIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vainguard (VAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 105,21K
$ 105,21K$ 105,21K
Общее предложение:
$ 999,41M
$ 999,41M$ 999,41M
Оборотное предложение:
$ 999,41M
$ 999,41M$ 999,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 105,21K
$ 105,21K$ 105,21K
Исторический максимум:
$ 0,02817637
$ 0,02817637$ 0,02817637
Исторический минимум:
$ 0,00009368
$ 0,00009368$ 0,00009368
Текущая цена:
$ 0,00010527
$ 0,00010527$ 0,00010527

Токеномика Vainguard (VAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vainguard (VAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VAIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VAIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAIN, изучите текущую цену VAIN!

Прогноз цены VAIN

Хотите узнать, куда может двигаться VAIN? Наша страница прогноза цены VAIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.