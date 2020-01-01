Токеномика Vainguard (VAIN) Откройте для себя ключевую информацию о Vainguard (VAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vainguard (VAIN) Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard’s consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint. Официальный сайт: https://www.vainguard.ai Купить VAIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Vainguard (VAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vainguard (VAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 105,21K $ 105,21K $ 105,21K Общее предложение: $ 999,41M $ 999,41M $ 999,41M Оборотное предложение: $ 999,41M $ 999,41M $ 999,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 105,21K $ 105,21K $ 105,21K Исторический максимум: $ 0,02817637 $ 0,02817637 $ 0,02817637 Исторический минимум: $ 0,00009368 $ 0,00009368 $ 0,00009368 Текущая цена: $ 0,00010527 $ 0,00010527 $ 0,00010527 Узнайте больше о цене Vainguard (VAIN)

Токеномика Vainguard (VAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vainguard (VAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAIN, изучите текущую цену VAIN!

Прогноз цены VAIN Хотите узнать, куда может двигаться VAIN? Наша страница прогноза цены VAIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VAIN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!