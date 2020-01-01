Токеномика Usual USD (USD0) Откройте для себя ключевую информацию о Usual USD (USD0), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Usual USD (USD0) USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC. Официальный сайт: https://usual.money Whitepaper: https://docs.usual.money/ Купить USD0 сейчас!

Токеномика и анализ цен Usual USD (USD0) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Usual USD (USD0), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 586,99M $ 586,99M $ 586,99M Общее предложение: $ 588,38M $ 588,38M $ 588,38M Оборотное предложение: $ 588,38M $ 588,38M $ 588,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 586,99M $ 586,99M $ 586,99M Исторический максимум: $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 Исторический минимум: $ 0,962885 $ 0,962885 $ 0,962885 Текущая цена: $ 0,99762 $ 0,99762 $ 0,99762 Узнайте больше о цене Usual USD (USD0)

Токеномика Usual USD (USD0): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Usual USD (USD0) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USD0, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USD0. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USD0, изучите текущую цену USD0!

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