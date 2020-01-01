Токеномика USDFI (USDFI)

Токеномика USDFI (USDFI)

Откройте для себя ключевую информацию о USDFI (USDFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о USDFI (USDFI)

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

Официальный сайт:
https://usdfi.com
Whitepaper:
https://docs.usdfi.com

Токеномика и анализ цен USDFI (USDFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене USDFI (USDFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 701,31K
$ 701,31K$ 701,31K
Общее предложение:
$ 999,00K
$ 999,00K$ 999,00K
Оборотное предложение:
$ 999,00K
$ 999,00K$ 999,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 701,31K
$ 701,31K$ 701,31K
Исторический максимум:
$ 1,62
$ 1,62$ 1,62
Исторический минимум:
$ 0,42826
$ 0,42826$ 0,42826
Текущая цена:
$ 0,702009
$ 0,702009$ 0,702009

Токеномика USDFI (USDFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики USDFI (USDFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USDFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USDFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDFI, изучите текущую цену USDFI!

Прогноз цены USDFI

Хотите узнать, куда может двигаться USDFI? Наша страница прогноза цены USDFI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.