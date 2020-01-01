Токеномика USDFI (USDFI) Откройте для себя ключевую информацию о USDFI (USDFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USDFI (USDFI) USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol. Официальный сайт: https://usdfi.com Whitepaper: https://docs.usdfi.com Купить USDFI сейчас!

Токеномика и анализ цен USDFI (USDFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USDFI (USDFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 701,31K $ 701,31K $ 701,31K Общее предложение: $ 999,00K $ 999,00K $ 999,00K Оборотное предложение: $ 999,00K $ 999,00K $ 999,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 701,31K $ 701,31K $ 701,31K Исторический максимум: $ 1,62 $ 1,62 $ 1,62 Исторический минимум: $ 0,42826 $ 0,42826 $ 0,42826 Текущая цена: $ 0,702009 $ 0,702009 $ 0,702009 Узнайте больше о цене USDFI (USDFI)

Токеномика USDFI (USDFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USDFI (USDFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDFI, изучите текущую цену USDFI!

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