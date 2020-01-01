Токеномика Us Usach (USACH) Откройте для себя ключевую информацию о Us Usach (USACH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Us Usach (USACH) The $USACH token is designed specifically for the "USACH" community, with the primary goal of creating and supporting an internal economy for its members. This token facilitates simplified peer-to-peer transactions within the group, enabling members to buy, sell, and exchange goods and services seamlessly. Additionally, $USACH aims to encourage charitable activities and community support, providing members with a versatile tool for donations and other acts of generosity. Through these features, $USACH fosters a cohesive, self-sustained ecosystem that reinforces the community's shared values and collaborative spirit. Официальный сайт: https://usachmeme.com/ Купить USACH сейчас!

Токеномика и анализ цен Us Usach (USACH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Us Usach (USACH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 158,61K $ 158,61K $ 158,61K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 158,61K $ 158,61K $ 158,61K Исторический максимум: $ 0,00108143 $ 0,00108143 $ 0,00108143 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015882 $ 0,00015882 $ 0,00015882 Узнайте больше о цене Us Usach (USACH)

Токеномика Us Usach (USACH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Us Usach (USACH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USACH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USACH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USACH, изучите текущую цену USACH!

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