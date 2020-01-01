Токеномика urmom (URMOM)

Токеномика urmom (URMOM)

Откройте для себя ключевую информацию о urmom (URMOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о urmom (URMOM)

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

Официальный сайт:
https://urmompls.com/
Whitepaper:
https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46

Токеномика и анализ цен urmom (URMOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене urmom (URMOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,26M
$ 1,26M$ 1,26M
Общее предложение:
$ 496,24M
$ 496,24M$ 496,24M
Оборотное предложение:
$ 496,24M
$ 496,24M$ 496,24M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,26M
$ 1,26M$ 1,26M
Исторический максимум:
$ 0,00404233
$ 0,00404233$ 0,00404233
Исторический минимум:
$ 0,00161338
$ 0,00161338$ 0,00161338
Текущая цена:
$ 0,00253952
$ 0,00253952$ 0,00253952

Токеномика urmom (URMOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики urmom (URMOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов URMOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов URMOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой URMOM, изучите текущую цену URMOM!

Прогноз цены URMOM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.