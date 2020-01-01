Токеномика urmom (URMOM) Откройте для себя ключевую информацию о urmom (URMOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о urmom (URMOM) Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN. Официальный сайт: https://urmompls.com/ Whitepaper: https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46 Купить URMOM сейчас!

Токеномика и анализ цен urmom (URMOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене urmom (URMOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Общее предложение: $ 496,24M $ 496,24M $ 496,24M Оборотное предложение: $ 496,24M $ 496,24M $ 496,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Исторический максимум: $ 0,00404233 $ 0,00404233 $ 0,00404233 Исторический минимум: $ 0,00161338 $ 0,00161338 $ 0,00161338 Текущая цена: $ 0,00253952 $ 0,00253952 $ 0,00253952 Узнайте больше о цене urmom (URMOM)

Токеномика urmom (URMOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики urmom (URMOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов URMOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов URMOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой URMOM, изучите текущую цену URMOM!

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