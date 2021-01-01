Токеномика upsidedowncat (USDCAT) Откройте для себя ключевую информацию о upsidedowncat (USDCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о upsidedowncat (USDCAT) "Upsidedowncat", an internet meme sensation from January 2021, features video of a cat delightfully hanging upside-down off a sofa. USDCAT token captures the whimsical spirit of the "upsidedowncat". Just like a de-pegged stablecoin, "upsidedowncat" remains upside-down until USDCAT repegs to 1 USD. Abandoned by the original team, USDCAT is a community-driven meme on Solana. There are no team tokens, 100% of the supply is circulating, no taxes or funny shenanigans like that. USDCAT is meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment. Официальный сайт: https://www.upsidedowncat.xyz/ Купить USDCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен upsidedowncat (USDCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене upsidedowncat (USDCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 130,63K $ 130,63K $ 130,63K Общее предложение: $ 8,53B $ 8,53B $ 8,53B Оборотное предложение: $ 8,53B $ 8,53B $ 8,53B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 130,63K $ 130,63K $ 130,63K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене upsidedowncat (USDCAT)

Токеномика upsidedowncat (USDCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики upsidedowncat (USDCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDCAT, изучите текущую цену USDCAT!

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