Токеномика UniX (UNIX) Откройте для себя ключевую информацию о UniX (UNIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UniX (UNIX) UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse. Официальный сайт: https://unixgaming.org Whitepaper: https://unixgaming.org/wp-content/uploads/2021/11/UniX-Litepaper_21.11.21_v1.0.pdf Купить UNIX сейчас!

Токеномика и анализ цен UniX (UNIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UniX (UNIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,95K $ 66,95K $ 66,95K Общее предложение: $ 244,91M $ 244,91M $ 244,91M Оборотное предложение: $ 244,91M $ 244,91M $ 244,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,95K $ 66,95K $ 66,95K Исторический максимум: $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0,00027336 $ 0,00027336 $ 0,00027336 Узнайте больше о цене UniX (UNIX)

Токеномика UniX (UNIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UniX (UNIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNIX, изучите текущую цену UNIX!

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