Токеномика Unisocks (SOCKS) Откройте для себя ключевую информацию о Unisocks (SOCKS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Unisocks (SOCKS) $SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH. Официальный сайт: https://unisocks.exchange/ Купить SOCKS сейчас!

Токеномика и анализ цен Unisocks (SOCKS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unisocks (SOCKS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,08M $ 3,08M $ 3,08M Общее предложение: $ 298,99 $ 298,99 $ 298,99 Оборотное предложение: $ 298,99 $ 298,99 $ 298,99 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,08M $ 3,08M $ 3,08M Исторический максимум: $ 198 759 $ 198 759 $ 198 759 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 10 303,01 $ 10 303,01 $ 10 303,01 Узнайте больше о цене Unisocks (SOCKS)

Токеномика Unisocks (SOCKS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unisocks (SOCKS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOCKS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOCKS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOCKS, изучите текущую цену SOCKS!

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