Токеномика Unisocks (SOCKS)

Токеномика Unisocks (SOCKS)

Откройте для себя ключевую информацию о Unisocks (SOCKS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Unisocks (SOCKS)

$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.

Официальный сайт:
https://unisocks.exchange/

Токеномика и анализ цен Unisocks (SOCKS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unisocks (SOCKS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,08M
$ 3,08M$ 3,08M
Общее предложение:
$ 298,99
$ 298,99$ 298,99
Оборотное предложение:
$ 298,99
$ 298,99$ 298,99
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,08M
$ 3,08M$ 3,08M
Исторический максимум:
$ 198 759
$ 198 759$ 198 759
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 10 303,01
$ 10 303,01$ 10 303,01

Токеномика Unisocks (SOCKS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Unisocks (SOCKS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOCKS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOCKS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOCKS, изучите текущую цену SOCKS!

Прогноз цены SOCKS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.