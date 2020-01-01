Токеномика Unique Network (UNQ) Откройте для себя ключевую информацию о Unique Network (UNQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Unique Network (UNQ) Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama Официальный сайт: https://unique.network/ Whitepaper: https://docs.unique.network/ Купить UNQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Unique Network (UNQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unique Network (UNQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,18M $ 2,18M $ 2,18M Общее предложение: $ 1,04B $ 1,04B $ 1,04B Оборотное предложение: $ 223,15M $ 223,15M $ 223,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,18M $ 10,18M $ 10,18M Исторический максимум: $ 0,01608143 $ 0,01608143 $ 0,01608143 Исторический минимум: $ 0,00152318 $ 0,00152318 $ 0,00152318 Текущая цена: $ 0,00976679 $ 0,00976679 $ 0,00976679 Узнайте больше о цене Unique Network (UNQ)

Токеномика Unique Network (UNQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unique Network (UNQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNQ, изучите текущую цену UNQ!

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