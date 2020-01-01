Токеномика Unique Network (UNQ)

Токеномика Unique Network (UNQ)

Откройте для себя ключевую информацию о Unique Network (UNQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Unique Network (UNQ)

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

Официальный сайт:
https://unique.network/
Whitepaper:
https://docs.unique.network/

Токеномика и анализ цен Unique Network (UNQ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unique Network (UNQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,18M
$ 2,18M$ 2,18M
Общее предложение:
$ 1,04B
$ 1,04B$ 1,04B
Оборотное предложение:
$ 223,15M
$ 223,15M$ 223,15M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,18M
$ 10,18M$ 10,18M
Исторический максимум:
$ 0,01608143
$ 0,01608143$ 0,01608143
Исторический минимум:
$ 0,00152318
$ 0,00152318$ 0,00152318
Текущая цена:
$ 0,00976679
$ 0,00976679$ 0,00976679

Токеномика Unique Network (UNQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Unique Network (UNQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UNQ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UNQ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNQ, изучите текущую цену UNQ!

Прогноз цены UNQ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.