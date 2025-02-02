Токеномика UME (UME)

Токеномика UME (UME)

Откройте для себя ключевую информацию о UME (UME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о UME (UME)

Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die.

Официальный сайт:
https://umeonsol.com/

Токеномика и анализ цен UME (UME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене UME (UME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 32,02K
$ 32,02K$ 32,02K
Общее предложение:
$ 999,73M
$ 999,73M$ 999,73M
Оборотное предложение:
$ 999,73M
$ 999,73M$ 999,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 32,02K
$ 32,02K$ 32,02K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика UME (UME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики UME (UME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UME, изучите текущую цену UME!

Прогноз цены UME

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.