Токеномика UME (UME) Откройте для себя ключевую информацию о UME (UME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UME (UME) Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die. Официальный сайт: https://umeonsol.com/ Купить UME сейчас!

Токеномика и анализ цен UME (UME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UME (UME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,02K $ 32,02K $ 32,02K Общее предложение: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M Оборотное предложение: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,02K $ 32,02K $ 32,02K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене UME (UME)

Токеномика UME (UME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UME (UME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UME, изучите текущую цену UME!

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