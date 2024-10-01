Токеномика Ugly Dog (UGLYDOG) Откройте для себя ключевую информацию о Ugly Dog (UGLYDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ugly Dog (UGLYDOG) Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations. Официальный сайт: https://uglydog.meme Whitepaper: https://uglydog.at/wp-content/uploads/2024/10/whitepaperUGLYDOGTOKEN.pdf Купить UGLYDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Ugly Dog (UGLYDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ugly Dog (UGLYDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 313,35K $ 313,35K $ 313,35K Общее предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Оборотное предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 313,35K $ 313,35K $ 313,35K Исторический максимум: $ 0,00370586 $ 0,00370586 $ 0,00370586 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00031517 $ 0,00031517 $ 0,00031517 Узнайте больше о цене Ugly Dog (UGLYDOG)

Токеномика Ugly Dog (UGLYDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ugly Dog (UGLYDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UGLYDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UGLYDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UGLYDOG, изучите текущую цену UGLYDOG!

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