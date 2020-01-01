Токеномика Typus (TYPUS) Откройте для себя ключевую информацию о Typus (TYPUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Typus (TYPUS) Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation. Официальный сайт: https://typus.finance/ Whitepaper: https://docs.typus.finance/ Купить TYPUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Typus (TYPUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Typus (TYPUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,13M $ 3,13M $ 3,13M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,67M $ 15,67M $ 15,67M Исторический максимум: $ 0,100289 $ 0,100289 $ 0,100289 Исторический минимум: $ 0,00681706 $ 0,00681706 $ 0,00681706 Текущая цена: $ 0,0156652 $ 0,0156652 $ 0,0156652 Узнайте больше о цене Typus (TYPUS)

Токеномика Typus (TYPUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Typus (TYPUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TYPUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TYPUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TYPUS, изучите текущую цену TYPUS!

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