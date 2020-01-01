Токеномика Typus (TYPUS)

Токеномика Typus (TYPUS)

Откройте для себя ключевую информацию о Typus (TYPUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Typus (TYPUS)

Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs.

By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation.

Официальный сайт:
https://typus.finance/
Whitepaper:
https://docs.typus.finance/

Токеномика и анализ цен Typus (TYPUS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Typus (TYPUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,13M
$ 3,13M$ 3,13M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,67M
$ 15,67M$ 15,67M
Исторический максимум:
$ 0,100289
$ 0,100289$ 0,100289
Исторический минимум:
$ 0,00681706
$ 0,00681706$ 0,00681706
Текущая цена:
$ 0,0156652
$ 0,0156652$ 0,0156652

Токеномика Typus (TYPUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Typus (TYPUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TYPUS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TYPUS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TYPUS, изучите текущую цену TYPUS!

Прогноз цены TYPUS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.