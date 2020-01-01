Токеномика TypeAI (TYPE) Откройте для себя ключевую информацию о TypeAI (TYPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TypeAI (TYPE) Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions Официальный сайт: https://typeai.live Whitepaper: https://type-ai.gitbook.io/type-ai/ Купить TYPE сейчас!

Токеномика и анализ цен TypeAI (TYPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TypeAI (TYPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 783,40K $ 783,40K $ 783,40K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 9,50M $ 9,50M $ 9,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 824,63K $ 824,63K $ 824,63K Исторический максимум: $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 Исторический минимум: $ 0,067643 $ 0,067643 $ 0,067643 Текущая цена: $ 0,082463 $ 0,082463 $ 0,082463 Узнайте больше о цене TypeAI (TYPE)

Токеномика TypeAI (TYPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TypeAI (TYPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TYPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TYPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TYPE, изучите текущую цену TYPE!

Прогноз цены TYPE Хотите узнать, куда может двигаться TYPE? Наша страница прогноза цены TYPE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TYPE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!