Токеномика Tulip Protocol (TULIP) Откройте для себя ключевую информацию о Tulip Protocol (TULIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tulip Protocol (TULIP) Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms. Официальный сайт: https://tulip.garden Купить TULIP сейчас!

Токеномика и анализ цен Tulip Protocol (TULIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tulip Protocol (TULIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 171,93K $ 171,93K $ 171,93K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 1,56M $ 1,56M $ 1,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Исторический максимум: $ 50,22 $ 50,22 $ 50,22 Исторический минимум: $ 0,067531 $ 0,067531 $ 0,067531 Текущая цена: $ 0,110087 $ 0,110087 $ 0,110087 Узнайте больше о цене Tulip Protocol (TULIP)

Токеномика Tulip Protocol (TULIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tulip Protocol (TULIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TULIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TULIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TULIP, изучите текущую цену TULIP!

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