Токеномика Tsuki (TSUKI) Откройте для себя ключевую информацию о Tsuki (TSUKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tsuki (TSUKI) Solana native cat coin $TSUKI [Japanese Meaning: Moon 月] guides the way to the moon. It mirrors the moon's ethereal beauty and embodies profound growth, rooted deeply in Japanese culture. Официальный сайт: http://tsukionsol.xyz Купить TSUKI сейчас!

Токеномика и анализ цен Tsuki (TSUKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tsuki (TSUKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,25M $ 2,25M $ 2,25M Общее предложение: $ 949,25M $ 949,25M $ 949,25M Оборотное предложение: $ 949,25M $ 949,25M $ 949,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,25M $ 2,25M $ 2,25M Исторический максимум: $ 0,02513879 $ 0,02513879 $ 0,02513879 Исторический минимум: $ 0,00063444 $ 0,00063444 $ 0,00063444 Текущая цена: $ 0,00237471 $ 0,00237471 $ 0,00237471 Узнайте больше о цене Tsuki (TSUKI)

Токеномика Tsuki (TSUKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tsuki (TSUKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TSUKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TSUKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSUKI, изучите текущую цену TSUKI!

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