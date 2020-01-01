Токеномика TSLA6900 (TSLA) Откройте для себя ключевую информацию о TSLA6900 (TSLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TSLA6900 (TSLA) The $TSLA memecoin emerged from the excitement surrounding Tesla, one of the biggest companies in the world. With its stock being so popular, it seemed like a perfect fit for a memecoin. Creators aimed to blend Tesla's strong brand with the fun of crypto. They knew that if they could get Elon Musk's endorsement, the coin would skyrocket. So, they started making memes and engaging campaigns to catch his attention. As more people joined in, the $TSLA community grew, celebrating both investing and creativity. The memecoin became a symbol of fun and innovation, mirroring Tesla’s own journey in the tech world. Everyone was eager to see where this new venture would lead. Официальный сайт: https://tsla6900.fun/ Купить TSLA сейчас!

Токеномика и анализ цен TSLA6900 (TSLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TSLA6900 (TSLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,56K $ 41,56K $ 41,56K Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,56K $ 41,56K $ 41,56K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TSLA6900 (TSLA)

Токеномика TSLA6900 (TSLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TSLA6900 (TSLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TSLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TSLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSLA, изучите текущую цену TSLA!

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