Токеномика TRUE (TRUE) Откройте для себя ключевую информацию о TRUE (TRUE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TRUE (TRUE) Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling. Официальный сайт: https://truemarkets.org/ Купить TRUE сейчас!

Токеномика и анализ цен TRUE (TRUE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRUE (TRUE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 85,41M $ 85,41M $ 85,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,86M $ 1,86M $ 1,86M Исторический максимум: $ 0,135829 $ 0,135829 $ 0,135829 Исторический минимум: $ 0,01702555 $ 0,01702555 $ 0,01702555 Текущая цена: $ 0,01865197 $ 0,01865197 $ 0,01865197 Узнайте больше о цене TRUE (TRUE)

Токеномика TRUE (TRUE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TRUE (TRUE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUE, изучите текущую цену TRUE!

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