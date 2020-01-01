Токеномика TRON MASCOT (SUNTRON) Откройте для себя ключевую информацию о TRON MASCOT (SUNTRON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TRON MASCOT (SUNTRON) SunTron: Illuminating the Future of Meme Coins SunTron is a community-driven meme coin that aims to bring fun, innovation, and value to the cryptocurrency space. By leveraging the power of social media and community engagement, SunTron strives to create a vibrant and supportive ecosystem for its holders.SunTron is built by the community, for the community. Our decisions are influenced by the collective voice of our holders. Официальный сайт: https://suntronmascot.meme Купить SUNTRON сейчас!

Токеномика и анализ цен TRON MASCOT (SUNTRON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRON MASCOT (SUNTRON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 577,81K $ 577,81K $ 577,81K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 577,81K $ 577,81K $ 577,81K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00057781 $ 0,00057781 $ 0,00057781 Узнайте больше о цене TRON MASCOT (SUNTRON)

Токеномика TRON MASCOT (SUNTRON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TRON MASCOT (SUNTRON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUNTRON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUNTRON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUNTRON, изучите текущую цену SUNTRON!

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