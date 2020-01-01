Токеномика Tritcoin (TRIT)

Токеномика Tritcoin (TRIT)

Откройте для себя ключевую информацию о Tritcoin (TRIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tritcoin (TRIT)

$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts.

Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy.

Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.

Официальный сайт:
https://tritcoin.vercel.app
Whitepaper:
https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper

Токеномика и анализ цен Tritcoin (TRIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tritcoin (TRIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 238.77K
$ 238.77K$ 238.77K
Общее предложение:
$ 999.27M
$ 999.27M$ 999.27M
Оборотное предложение:
$ 999.27M
$ 999.27M$ 999.27M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 238.77K
$ 238.77K$ 238.77K
Исторический максимум:
$ 0.00304583
$ 0.00304583$ 0.00304583
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00023764
$ 0.00023764$ 0.00023764

Токеномика Tritcoin (TRIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tritcoin (TRIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIT, изучите текущую цену TRIT!

Прогноз цены TRIT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.