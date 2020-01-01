Токеномика TridentDAO (PSI) Откройте для себя ключевую информацию о TridentDAO (PSI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен TridentDAO (PSI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TridentDAO (PSI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,52K $ 4,52K $ 4,52K Общее предложение: $ 9,44M $ 9,44M $ 9,44M Оборотное предложение: $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,36K $ 20,36K $ 20,36K Исторический максимум: $ 9,27 $ 9,27 $ 9,27 Исторический минимум: $ 0,00180134 $ 0,00180134 $ 0,00180134 Текущая цена: $ 0,0021555 $ 0,0021555 $ 0,0021555 Узнайте больше о цене TridentDAO (PSI)

Токеномика TridentDAO (PSI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TridentDAO (PSI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PSI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PSI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSI, изучите текущую цену PSI!

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