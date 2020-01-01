Токеномика Treehouse ETH (TETH) Откройте для себя ключевую информацию о Treehouse ETH (TETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Treehouse ETH (TETH) tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS). Официальный сайт: https://www.treehouse.finance/ Whitepaper: https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf Купить TETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Treehouse ETH (TETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Treehouse ETH (TETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 250,47M $ 250,47M $ 250,47M Общее предложение: $ 83,66K $ 83,66K $ 83,66K Оборотное предложение: $ 83,66K $ 83,66K $ 83,66K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 250,47M $ 250,47M $ 250,47M Исторический максимум: $ 4 837,52 $ 4 837,52 $ 4 837,52 Исторический минимум: $ 1 683,91 $ 1 683,91 $ 1 683,91 Текущая цена: $ 3 001,12 $ 3 001,12 $ 3 001,12 Узнайте больше о цене Treehouse ETH (TETH)

Токеномика Treehouse ETH (TETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Treehouse ETH (TETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TETH, изучите текущую цену TETH!

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