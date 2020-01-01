Токеномика TRDGtoken (TRDG) Откройте для себя ключевую информацию о TRDGtoken (TRDG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TRDGtoken (TRDG) $TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe! Официальный сайт: https://trdgtoken.com/ Купить TRDG сейчас!

Токеномика и анализ цен TRDGtoken (TRDG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRDGtoken (TRDG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,96K $ 43,96K $ 43,96K Общее предложение: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Оборотное предложение: $ 31 813,03T $ 31 813,03T $ 31 813,03T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 138,19K $ 138,19K $ 138,19K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TRDGtoken (TRDG)

Токеномика TRDGtoken (TRDG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TRDGtoken (TRDG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRDG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRDG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRDG, изучите текущую цену TRDG!

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